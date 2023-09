Anleger sehen Konjunktur im Euroraum weniger rosig

Angesichts düsterer Aussichten für Deutschland blicken Börsianer vor Herbstbeginn wieder pessimistischer auf die Wirtschaft der Eurozone. Das Konjunkturbarometer fiel im September um 2,6 auf minus 21,5 Punkte, wie die Beratungsfirma Sentix am Montag zu ihrer monatlichen Umfrage unter 1.220 Investorinnen und Investoren mitteilte. Befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang auf minus 20,0 Zähler gerechnet.

Sowohl die Aussichten als auch die Lage wurden negativer beurteilt, die Lage sogar so schlecht wie seit November 2022 nicht mehr. "Die Wirtschaft befindet sich damit weiter in der Rezession", sagte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner.

Das liegt auch an der schlechten Situation in Deutschland. In der größten Volkswirtschaft der Währungsunion sank das Konjunkturbarometer um 2,4 auf minus 33,1 Punkte. Mit dem fünften Rückgang in Folge rutschte es auf den schlechtesten Wert seit fast einem Jahr ab. Sowohl Lage als auch Aussichten bewerteten die Anleger schlechter.