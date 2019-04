Anlaufstelle für Unternehmen

Das Standort- und Gründerzentrum der Stadt Dornbirn ist die Service- und Anlaufstelle für Dornbirner Unternehmen und Firmengründer. Gleichzeitig ist die Einrichtung auch ein wichtiger Partner der Stadt.

Bereits seit mehr als 20 Jahren ist das Standort- und Gründerzentrum in Dornbirn angesiedelt und hat den Wirtschaftsstandort Dornbirn maßgeblich gestärkt. Zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer wurden in dieser Zeit kompetent beraten. Ob eine neue Firmengründung in Dornbirn im Raum steht oder eine Übersiedlung nach Dornbirn überlegt wird, in allen Fällen können sich Unternehmen auf eine fundierte Beratung verlassen. Daneben werden laufend Initiativen gestartet und Programme entwickelt, die attraktive wirtschaftliche Impulse setzen. In den kommenden zwei Jahren konzentriert sich das Wirtschaftsteam neben den bisherigen Aufgaben auf die Bereiche „Wirtschaftsmonitoring“, Veranstaltungsprojekte, Standortmarketing und Kommunikation. Bürgermeisterin Andrea Kaufmann: „Das Standort- und Gründerzentrum ist Servicestelle, aber auch das ‚Ohr’ der Stadt in die Wirtschaft und hilft uns, wichtige wirtschaftspolitische Entscheidungen zu treffen. Gemeinsam konnten wir in den vergangenen Jahren viele zusätzliche Arbeitsplätze schaffen und bestehende sichern.“