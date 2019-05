Anklage vier Jahre nach Brückeneinsturz in Frohnleiten

Nach dem Einsturz einer im Bau befindlichen Brücke auf der steirischen Brucker Schnellstraße (S35) bei Frohnleiten im Februar 2015 sind nun sieben Planer und Projektleiter von der Staatsanwaltschaft Graz angeklagt worden. Einen entsprechenden Bericht der "Kleinen Zeitung" bestätigte Sprecher Hansjörg Bacher am Freitag. Die Beschuldigten müssen sich wegen fahrlässiger Gemeingefährdung verantworten.

Der Brückenabschnitt kostete letztlich statt rund 300.000 Euro etwa 500.000 Euro. Die höheren Kosten flossen auch in den Schaden, der durch den Einsturz entstanden war. Es entstanden laut Asfinag rund 1,4 Millionen Euro Schaden an der ÖBB-Infrastruktur, etwa 700.000 Euro an Kosten für den Schienenersatzverkehr, und weitere Millionen Euro kosteten die Güterverkehrumleitungen und 200.000 Euro die Beseitigung der eingestürzten Brücke. Der Gesamtschaden lag damit unter fünf Millionen Euro und fiel weniger hoch aus, als ursprünglich vermutet, so die Asfinag.