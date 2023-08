Anklage um Vergewaltigung in Wiener U-Bahn-Station liegt vor

Die Staatsanwaltschaft Wien hat beim Landesgericht für Strafsachen Anklage gegen einen 24-jährigen Mann eingebracht, der Mitte März eine junge Wienerin durch die halbe Stadt verfolgt hatte und vor der U-Bahn-Station Jägerstraße missbraucht haben soll. Das bestätigte Gerichtssprecherin Christina Salzborn am Montag auf APA-Anfrage. Es gibt auch schon einen Verhandlungstermin. Der Tunesier muss sich am 12. September vor einem Schöffensenat verantworten, teilte Salzborn mit.

Die inkriminierten Handlungen ereigneten sich am Morgen des 18. März in der Brigittenau. Die 26 Jahre alte Frau hatte in der Discothek U4 gefeiert und war dann mit der U-Bahn heimgefahren - ohne zu bemerken, dass ihr der Angeklagte, der sie in der Disco belästigt hatte, folgte. Der Tunesier hatte ebenfalls gegen 5.00 Uhr das Lokal verlassen, setzte sich zunächst mit der Frau in einen Waggon der U4 und stieg dann wie die 26-Jährige in die U6 um, wie Bilder aus Überwachungskameras der Wiener Linien belegen.