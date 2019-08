Anklage nach Vergewaltigung beim Linzer Bahnhof

Die Staatsanwaltschaft Linz hat einen 30-Jährigen, der im Jänner beim Linzer Bahnhof eine 18-Jährige im Auto vergewaltigt haben soll, angeklagt. Zudem wurde ein Antrag auf Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher gestellt, da der Verdächtige laut psychiatrischem Gutachten als gefährlich einzustufen sei, bestätigte die Anklagebehörde einen Bericht im "OÖ Volksblatt" am Dienstag.

Der Linzer soll am 10. Jänner in der Früh am Bahnhof ein Mädchen angesprochen und der 18-Jährigen weisgemacht haben, er sei Polizist. Sie müsse zur Drogenkontrolle mitkommen. In einem Pkw soll er sie dann missbraucht haben. Weil die junge Frau den Täter sehr genau beschreiben konnte, kamen die Ermittler schnell auf den Verdächtigen. Er war ihnen nicht unbekannt: Im Vorjahr war er vom Landesgericht Linz vom Vorwurf der Vergewaltigung im Zweifel freigesprochen worden.