Anklage: Missbrauch mit intimen Videos

Beschuldigter 54-Jähriger soll in sozialen Medien zwei Unmündige dazu verleitet haben, ihm Videos zu schicken. Darauf ist zu sehen, wie sich die Mädchen sexuell befriedigen.

Der Mann hat die Kinder offenbar nie berührt und ist ihnen nie begegnet. Dennoch wird dem mit sechs Vorstrafen belasteten Erwachsenen in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Feldkirch vor allem schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen vorgeworfen. Demnach soll er in sozialen Medien zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren dazu verleitet haben, ihm jeweils mehrere intime Videos zu schicken. Darauf ist zu sehen, wie sich die unmündigen Kinder sexuell selbst befriedigen. Bei einem weiteren unmündigen Mädchen soll er versucht haben, ihm derartige Videos zukommen zu lassen.

Der in Vorarlberg lebende Deutsche wurde festgenommen und befindet sich in der Justizanstalt Feldkirch in Untersuchungshaft. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung. Die von der Staatsanwaltschaft am Landesgericht Feldkirch eingebrachte Anklageschrift ist nicht rechtskräftig. Deshalb wurde noch kein Verhandlungstermin festgelegt. In der Anklageschrift wird ihm schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen, sexueller Missbrauch von Unmündigen, pornografische Darstellung von Minderjährigen, sittliche Gefährdung von Personen unter 16 Jahren und Nötigung zur Last gelegt.