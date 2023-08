Anklage im Fall ehemalige Wohnungsgesellschaft "Eigentum"

Im Zusammenhang mit der ehemals gemeinnützigen "Eigentum Wohnungs-und Siedlungsgesellschaft m.b.H." liegt laut "Kurier" (Samstagsausgabe) eine Anklage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) vor. Fünf Beschuldigten - unter ihnen ist auch der Ex-Geschäftsführer - wird dem Medienbericht zufolge betrügerische Krida vorgeworfen, einem Bankmitarbeiter falsche Zeugenaussage. Der verursachte Gesamtschaden dürfte mehr als 22 Mio. Euro betragen.

Die "Eigentum Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft m.b.H." war in Wien tätig und hatte dort ursprünglich auch ihren Sitz. Dieser wurde 2014 nach Vösendorf (Bezirk Mödling) verlegt. Mit Bescheid vom 15. Februar 2016 wurde der Gesellschaft dort die Gemeinnützigkeit wegen Verstößen gegen das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz entzogen. Gemäß diesem Gesetz wurden daraufhin Zahlungen an das Sitz-Bundesland notwendig, also in dem Fall - trotz des früheren Ansiedelns und Tätigwerdens in Wien - an Niederösterreich. Ratio dahinter ist, dass verhindert werden soll, dass die Eigentümer aus dem Verlust der Gemeinnützigkeit Profit schlagen können.