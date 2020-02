Anklage fordert in Schlussplädoyer Amtsenthebung Trumps

Mit den Schlussplädoyers der Anklagevertreter sowie der Verteidigung hat sich das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump seinem Ende zugeneigt. Die Beweise für eine Schuld des Präsidenten seien "überwältigend", sagte Anklageführer Adam Schiff von den oppositionellen Demokraten am Montag im US-Senat und forderte die Amtsenthebung des republikanischen Präsidenten.

Das Verfahren wird am Mittwoch enden. Zuvor wird Trump am Dienstagabend (Ortszeit) eine Rede an die Nation halten.