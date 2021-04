Anklägerin: Israels Premier Netanyahu hat Macht missbraucht

Im Korruptionsprozess gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu hat die Anklägerin dem 71-Jährigen massiven Machtmissbrauch vorgeworfen. Vor Beginn der Zeugenbefragung sprach Liat Ben Ari am Montag im Bezirksgericht in Jerusalem von einem schwerwiegenden Korruptionsfall. Netanyahu habe seine große Macht zu persönlichen Zwecken missbraucht und zentralen Medien im Land Vergünstigungen gewährt, unter anderem, um wiedergewählt zu werden.

Ben Ari betonte nach Medienberichten in ihrer Ansprache, vor dem Gesetz seien alle gleich. Die Anklageschrift gegen Netanyahu basiere auf vielen soliden Beweisen. Der Langzeit-Ministerpräsident war während der Ansprache der Anklägerin anwesend, anschließend verließ er den Gerichtssaal wieder. Er ist wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit angeklagt. Die Zeugenbefragung soll von nun an dreimal in der Woche stattfinden. Netanyahu weist alle Vorwürfe zurück, er hat immer wieder von einer Hexenjagd gegen seine Person und seine Familie gesprochen.