Angriffiger Stammtisch trifft Babler

Nach den ORF-"Sommergesprächen" ist nun Puls24 Montagabend in seine große Parteivorsitzenden-Runde gestartet. Erster Gast des "Bürgerforums" war SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler, der sich einer doch sehr kritischen Stammtisch-Runde stellen musste. Allzu viel Neues erfuhr der Seher dennoch nicht.

Dass er die 32-Stunden-Woche nicht in der eigenen Partei umsetzt, begründete Babler interessant. Er fände es "unmoralisch", dies in einem geschützten Sektor wie der SPÖ einzuführen, während in der Pflege weiter längere Arbeitszeiten gelten würden.

Ein klares Nein des SPÖ-Chefs gab es zum Wunsch eines Zusehers nach einer Abstimmung zu einem EU-Austritt. Ein kompletter Schwachsinn wäre das, meinte Babler. In der Migrationspolitik hätte er nichts gegen Grenzkontrollen zu Italien, müsse man doch wissen, wer in das Land komme. Einer kritischen Stammtisch-Sitzerin, die wegen der vielen Zuwanderer von Wien nach Niederösterreich zieht, wohl weniger gefallen hat, dass Babler für einen Verteilungsmechanismus in der EU warb. Vermisst werden von ihm Rückführungsabkommen. Immerhin gestand er zu, dass es in "gewissen Grätzeln" Probleme gebe. Da müsse man eben etwas tun, um diese zu lösen und nicht nur Stimmung machen.