Angriffige Rendi-Wagner im Dreikampf

Der Dreikampf um die SPÖ-Spitze hat am Mittwoch einen indirekten medialen Showdown gebracht. Die Bewerber um die Parteiführung stellten sich auf Puls24 jeweils halbstündigen Interviews und sandten ihre großteils bekannten Botschaften via Fernsehen noch einmal aus. Auffällig war vor allem, wie angriffig Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner gegen den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil agierte.

Rendi-Wagner hielt ihrem burgenländischen Kontrahenten auch vor, selbst dagegen gewesen zu sein, Kinder aus dem desolaten Flüchtlingslager Moria nach Österreich zu bringen, was dieser später mit dem damaligen Wunsch nach einer europaweiten Lösung begründete. Zudem attestierte die Parteichefin dem Doskozil-Kurs Erfolglosigkeit. Die Landesparteien in Salzburg und Niederösterreich seien auf diesem unterwegs gewesen ohne klare Abgrenzung zur FPÖ: "Das schadet."

Dass sich ihre Kontrahenten nur auf eine Regierungszusammenarbeit mit Grünen und NEOS fixieren und damit die ÖVP als Partner ausschließen, lehnt Rendi-Wagner ab: "Ich halte nichts davon, noch einmal sechs Jahre in Opposition zu sein". So rosig schaue es mit einer Ampel-Mehrheit auch nicht aus, verwies sie auf das Aus der NEOS im Salzburger Landtag.

Geht es nach Doskozil, braucht die SPÖ wieder Glaubwürdigkeit. Wenn man Projekte wie den Mindestlohn oder die Anstellung pflegender Angehöriger auch umsetze und nicht nur ankündigte, werde man auch gewählt, erinnerte der Landeshauptmann an seine absolute Mehrheit. Doskozil will in die Partei wieder "Begeisterung und Selbstbewusstsein" bringen. Zerreißen werde es die SPÖ mit ihm an der Spitze nicht, beantwortete er eine entsprechende Frage.