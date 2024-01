Angriffe auf Frachter im Roten Meer stören Welthandel massiv

Die Angriffe jemenitischer Huthi-Rebellen auf Frachter beeinträchtigen den Schiffsverkehr durch das Rote Meer, mehrere Reedereien stellten die Durchfahrt ihrer Containerschiffe in der Region ein. Die Schiffsverbindung zwischen Mittelmeer und Indischem Ozean gehört zu den wichtigsten Handelsrouten der Welt. Fällt sie weg, dann sind Verspätungen und höhere Kosten die Folge. Die USA bildeten eine internationale Militärkoalition zum Schutz der Schifffahrt im Roten Meer.

In den vergangenen Wochen griffen die dem Iran nahestehenden Huthi-Rebellen immer wieder Schiffe auf dem Weg durch die Meerenge Bab al-Mandeb mit Drohnen und Raketen an. Diese schmale Passage trennt die arabische Halbinsel von Afrika und verbindet das Rote Meer mit dem Golf von Aden - und somit dem Indischen Ozean.

Die mit Israel verbündeten USA patrouillieren das Gebiet im Roten Meer mittlerweile im Rahmen einer gemeinsamen Operation mit anderen Ländern. Am Sonntag teilte die US-Armee mit, drei Schiffe der Huthi-Rebellen versenkt und zwei Anti-Schiffs-Raketen abgeschossen zu haben. Zehn Angreifer seien dabei getötet worden. Großbritannien zeigte sich zu "direkten" Maßnahmen gegen die jemenitischen Rebellen bereit. Einem stärkeren Engagement der EU in der Region steht vor allem Spanien entgegen.

Mitte Dezember kündigten fünf der sechs größten Schifffahrtsunternehmen der Welt an, keine Schiffe mehr durch das Rote Meer zu schicken: Die dänische Maersk, die deutsche Hapag-Lloyd, die französische CMA-CGM, die italienisch-schweizerische MSC und die taiwanische Evergreen. Die US-geführte Militäroperation "Prosperity Guardian" begrüßten die Unternehmen. CMA-CGM und Maersk kündigten deshalb zum Jahresende an, den Verkehr wieder aufzunehmen.

Hapag-Lloyd etwa will die Route aber weiterhin meiden. Zudem bleibt die Lage volatil. Der US-Militäraktion am Sonntag war ein Angriff der Huthis gegen ein Maersk-Schiff vorausgegangen. Größerer Schaden an dem Containerschiff entstand nach Angaben der Reederei zwar nicht, dennoch setzte das Unternehmen die Durchfahrten im Roten Meer erneut für 48 Stunden aus.

Um die Passage durch das Rote Meer zu vermeiden, müssen die Frachter Afrika umrunden, was erheblich länger dauert. "Für ein durchschnittliches Schiff, das von Asien nach Europa fährt, könnte sich die Reise um sechs Tage verlängern und die Treibstoffkosten könnten sich um 300.000 bis 400.000 Dollar erhöhen", (rund 270.000 bis 360.000 Euro) sagt Andreas Krieg, Professor am King's College in London. Dadurch verursachte Preissteigerungen für Waren dürften sich allerdings erst in einigen Monaten bemerkbar machen.