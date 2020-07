Angriff während Besuch von Afghanistans Präsident in Ghazni

Beim Besuch des afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani in Ghazni ist die Hauptstadt der Zentralprovinz Ghazni beschossen worden. Raketen seien nur wenige Hundert Meter vom Präsidenten entfernt eingeschlagen, berichteten Provinzpolitiker am Donnerstag. Ein Soldat sei getötet und mindestens drei Zivilisten seien verletzt worden.

In der nördlichen Provinz Balkh wurden in der Nacht auf Donnerstag mindestens fünf Sicherheitskräfte getötet, wie der Provinzgouverneur mitteilte. Mehr als die Hälfte der Bezirke in Balkh sind umkämpft.

Die USA hatten mit den Taliban am 29. Februar in Doha (Katar) ein Abkommen unterzeichnet. Dieses sieht einen Abzug der internationalen Truppen vor und soll den Weg für innerafghanische Friedensgespräche bereiten. Bis zu 5.000 Taliban sollten im Tausch gegen 1.000 Gefangene der Rebellen freikommen. Die afghanische Regierung war nicht an dem Deal beteiligt worden, was zu Spannungen führte.