Angreifer von Paris rief "Allahu akbar"

Nach der mutmaßlich terroristischen Attacke auf eine Polizeimitarbeiterin im Rambouillet bei Paris haben Ermittler deutliche Hinweise auf eine Radikalisierung des Tatverdächtigen. Der 36-jährige Jamel G. habe bei dem Messerangriff "Allahu akbar" (Gott ist groß) gerufen, sagte der Anti-Terror-Staatsanwalt Jean-François Ricard am Sonntag in Paris. Dies hätten zwei Zeugen bestätigt.

Der aus Tunesien stammende Angreifer hatte die 49-Jährige am Freitag in ihrer Dienststelle ermordet. Sie starb nach zwei Messerstichen in den Unterleib und die Kehle, so Ricard. Unmittelbar vor der Tat habe Jamel G. ein Video mit religiösen Gesängen abgerufen, die den Jihad verherrlichten. Der Angreifer war an Ort und Stelle von der Polizei getötet worden.