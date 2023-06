Angreifer ersticht zwei Frauen in Hongkonger Shoppingmall

Ein geistig verwirrter Angreifer hat in einem Einkaufszentrum in Hongkong zwei Frauen mit einem Messer erstochen. Der 39-Jährige sei noch am Tatort festgenommen worden, berichtete die Polizei am Samstag. Der Täter habe eine Vorgeschichte psychischer Erkrankungen. Er sei schizophren und in psychiatrischer Behandlung, zitierte die Zeitung "South China Morning Post" eine Quelle aus Medizinerkreisen.

Die Tat passierte am späten Freitagnachmittag im Einkaufszentrum Plaza Hollywood im Stadtviertel von Diamond Hill im Osten der Halbinsel Kowloon. Der Täter habe zunächst ein 30 Zentimeter langes Messer gekauft und 15 Minuten später wahllos zunächst von hinten mehrfach auf eine 22 Jahre alte Frau eingestochen, berichteten Hongkonger Medien über den Tathergang. Deren 26-jährige Freundin habe versucht, den Angreifer abzuwehren, woraufhin dieser auch auf sie eingestochen habe. Beide Frauen seien im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen.