Angezeigter Lehrling - Ermittlung eingestellt

Im Fall des von der FPÖ Wien angezeigten Lehrlings hat die Staatsanwaltschaft Wels am Freitag mitgeteilt, dass die Ermittlungen gegen jenen Lehrling, der von Bundespräsident Alexander Van der Bellen an seinem Arbeitsplatz besucht worden ist, eingestellt wurden. Gegen den Inhaber jenes Profils, gegen das sich die Vorwürfe richteten, werde noch ermittelt.

Der Vorwurf in der von der FPÖ Wien eingebrachten Anzeige laute demnach, dass der Beschuldigte sich an einer terroristischen Vereinigung beteiligt, indem er mit der “Liwa Fatemiyoun” sympathisiere. Es sei aber auch noch Gegenstand von Ermittlungen, ob es sich dabei um eine terroristische Vereinigung handle, so die Staatsanwaltschaft.