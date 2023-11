Angepasster Protein-Corona-Impfstoff von Novavax ist da

Wer sich nicht mit den neuartigen mRNA-Impfstoffen gegen Covid-19 auffrischen lassen will, hat ab kommender Woche eine Alternative. Das an die Omikron-Variante XBB.1.5 angepasste Vakzin des Herstellers Novavax ist nach seiner Marktzulassung innerhalb der EU nun in Österreich eingetroffen, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Der proteinbasierte Impfstoff ist bereit zur Auslieferung an die Hausärztinnen und -ärzte sowie an die weiteren Impfstellen, hieß es.

Die Bestellung der Ordinationen erfolgt über den E-Shop der Bundesbeschaffung GmbH (BBG), die Anlieferung dauert in weiterer Folge zwei Werktage. Der Nuvaxovid genannte Protein-Impfstoff ist für Personen ab zwölf Jahren empfohlen, insgesamt sind 175.000 Dosen verfügbar, informierte das Gesundheitsministerium. Von den angepassten mRNA-Vakzinen wurden seit Anfang September mehr als 325.000 Dosen verabreicht, geht aus dem Impfdashboard des Dachverbands der Sozialversicherungsträger (Stand: 20. November) hervor.