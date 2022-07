Angeklagter in Mordprozess in Wels mit Erinnerungslücken

Ein 46-Jähriger, der seine Frau erschossen haben soll, hat sich in einem Geschworenenprozess mit der Anklage Mord am Donnerstag im Landesgericht Wels verantworten müssen. Der Mann bekannte sich schuldig, verwies aber bei seiner Befragung über den Tathergang immer wieder auf Erinnerungslücken. Den konkreten Auslöser für die Tat konnte er nach wie vor nicht nennen.

Am 8. Jänner soll es zu einem Streit um Arbeiten an dem Haus des Paares gekommen sein. Der Mann ging danach in den Keller, trank Bier und Schnaps und kam mit einer Alkoholisierung an die zwei Promille in das Erdgeschoß zurück, hieß es vor Gericht. Dort legte er sich demnach auf ein Sofa. Aus einem Grund, den er nicht nennen kann, stand er auf und schoss seiner Frau aus einem Meter Entfernung in den Kopf. Eines Kinder, die sie mit in die Ehe gebracht hatte, wurde Augenzeuge. Die Frau wurde noch ins Krankenhaus geflogen, war aber nicht mehr zu retten. Der Mann rief die Polizei und ließ sich widerstandslos festnehmen.