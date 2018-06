Angeblicher Auftrag Kickls an Goldgruber, BMI "aufzuräumen"

Der Generalsekretär des Innenministeriums, Peter Goldgruber, soll laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins "profil" gegenüber der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft erklärt haben, er habe von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) den "Auftrag" erhalten, "das BMI aufzuräumen". Das gehe aus einem Aktenvermerk von Staatsanwältin Ursula Schmudermayer hervor, berichtete das Magazin.

Goldgruber soll am 19. Jänner 2018 an Staatsanwältin Schmudermayer von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) das mittlerweile bekannte Konvolut von gesammelten Anschuldigungen gegen Beamte des Bundesamt für Verfassungsschutz (BVT) übergeben haben. “profil” zitiert nun in seiner am Montag erscheinenden Ausgabe aus einem Aktenvermerk, den Schmudermayer zu ihrem Gespräch mit Goldgruber an diesem Tag angelegt habe.