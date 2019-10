Angebliche Verhandlungen zwischen Rom und Schlepper

Bei einem Treffen zwischen einer italienischen und einer libyschen Delegation auf Sizilien im Mai 2017, bei dem Italien mit Libyens Behörden über einen Weg verhandelte, um Migrantenankünfte nach Italien zu stoppen, soll sich auch Abd al-Rahman al-Milad beteiligt haben, der laut der UNO zu einem der prominentesten Drahtzieher des internationalen Schleppergeschäfts gilt.

Der auch "al-Bija" genannte Libyer, der offiziell zur libyschen Küstenwache gehörte, wurde von der italienischen Delegation beim Besuch des Flüchtlingslagers in Mineo nahe Catania begleitet, berichtete die italienische Tageszeitung "L'Avvenire" (Freitagsausgabe). "Al-Bija", dessen Name laut UNO nicht nur mit dem Schleppergeschäft, sondern auch eng mit brutalen Gewalttätigkeiten verknüpft ist, wurde von der italienischen Delegation das Flüchtlingslager in Mineo gezeigt, das vor seinem Abbau in den vergangenen Monaten als Europas größte Migranteneinrichtung galt. 30.000 Migranten wurden in den vergangenen Jahren in Mineo untergebracht.