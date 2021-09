Androsch kritisiert mangelnde Digitalisierung

Österreich ist bei Digitalisierung nahezu ein Entwicklungsland, glaubt der Industrielle und ehemalige SPÖ-Finanzminister Hannes Androsch. Der Aufholbedarf hierzulande sei groß, die Digitalisierung an Schulen und der Ausbau des 5G-Netzes gingen zu langsam. Notwendig sei eine "allgemeine digitale Alphabetisierung", die der breiten Öffentlichkeit moderne Technologien näherbringt. Auch Europa habe Aufholbedarf, um nicht in eine "digitale Kolonie" abgedrängt zu werden.

In Österreich sei der Auf- und Nachholbedarf besonders groß, "weil wir diesbezüglich nahezu ein Entwicklungsland sind". Androsch nannte die Digitalisierung an Schulen als Problem, die Ausstattung von Schülerinnen und Schülern mit Tablets oder Laptops schreite zu langsam voran. Auch Lehrerinnen und Lehrer brächten eine umfassendere digitale Ausbildung und müssten mit besserer digitaler Infrastruktur ausgestattet werden. Es brauche außerdem verschränkte Ganztagsschulen und den Ausbau der Kinderbetreuung.

Um die Gefahren unter Kontrolle zu halten, brauche es eine "allgemeine digitale Alphabetisierung". In Österreich sei man in den Schulen und auch in anderen Bereichen "weit hinten" und es gelte, das so rasch wie möglich zu ändern. Sein neues Buch "Digitalisierung verstehen" sei ein Versuch, das Thema einer breiten Öffentlichkeit verständlich näher zu bringen.