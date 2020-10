Andrej Rublew erster Finalist des Erste Bank Open

Rublew agiert in Wien bisher meisterlich

Andrej Rublew ist der erste Finalist des mit 1,551 Mio. Euro dotierten Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle. Der als Nummer 5 gesetzte Russe, der im Viertelfinale Titelverteidiger Dominic Thiem ausgeschaltet hat, profitierte am Samstag beim Stand von 6:4,4:1 von der Aufgabe von Kevin Anderson. Der Südafrikaner hatte sich am rechten Oberschenkel behandeln lassen.

Im Endspiel am Sonntag (14.00 Uhr) trifft Rublew im Kampf um seinen bereits fünften ATP-Titel in dieser Saison entweder auf Djokovic-Bezwinger Lorenzo Sonego (ITA) oder den Briten Daniel Evans. Auf dem Spiel stehen neben 500 ATP-Zählern auch 105.240 Euro für den Sieger.