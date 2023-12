Andreas Gergen wird neuer Künstlerischer Leiter in Baden

Der Regisseur Andreas Gergen wird neuer Künstlerischer Leiter der Bühne Baden. Er wird die Funktion laut einer Aussendung vom Mittwoch mit 1. September 2025 antreten und auf Michael Lakner folgen. Der Vertrag ist auf fünf Jahre befristet, mit der Option auf Verlängerung. Gergen habe sich mit seinem Konzept gegenüber 36 weiteren Bewerbern behauptet.

Er blicke seiner neuen Aufgabe "voller Vorfreude" entgegen, so der künftige Hauschef. Zudem freue er sich, "eine neue künstlerische Heimat sowie einen Ort gefunden zu haben, an dem ich ab der Spielzeit 2025/26 meine Visionen von anspruchsvollem musikalischen Unterhaltungstheater in die Tat umsetzen darf". Mit Gergen werde einer der erfolgreichsten Operetten- und Musicalregisseure "den wichtigsten Musiktheaterstandort Niederösterreichs in eine erfolgreiche Zukunft führen", zeigte sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) überzeugt.

Seit seiner Tätigkeit als Operndirektor am Salzburger Landestheater (2011-2017) hat Gergen seine Kontakte auch im klassischen Bereich (Oper und Operette) ausgebaut. Als Spezialist für Uraufführungen arbeitet er regelmäßig mit internationalen Kreativen zusammen. Er inszenierte über 100 Opern, Operetten, Schauspiele und Musicals und hat sich damit einen Namen als überregional gefragter Regisseur gemacht. Zu seinen wichtigsten Arbeiten zählen "I Am From Austria" für die Vereinigten Bühnen Wien, "La Traviata" und "La Bohème" im Salzburger Haus für Mozart, "Carmen" in der Felsenreitschule, "Die Fledermaus" am Opernhaus Nizza oder "Roxy und ihr Wunderteam" an der Volksoper. Zuletzt feierte er mit dem Falco-Musical "Rock Me Amadeus" für die Vereinigten Bühnen Wien Erfolge.