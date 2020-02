Andrea Braidt wird Vorsitzende des Kuratoriums der Albertina

Andrea Braidt, 2011-19 Vizerektorin an der Akademie der bildenden Künste Wien, ist von Staatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) als neue Vorsitzende des Kuratoriums der Albertina bestellt worden. Sie sei "in der Kunst- und Kulturbranche - auch international - bestens vernetzt und wirtschaftlich sachkundig", begründete sie heute in einer Aussendung ihre Entscheidung.

Das Mandat des bisherigen Kuratoriums-Vorsitzenden, Ex-Raiffeisen-Generalanwalt und Ex-Flüchtlingskoordinator der SPÖ-ÖVP-Bundesregierung Christian Konrad, war kürzlich von Kurzzeit-Kulturministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) unmittelbar vor der Angelobung der neuen Kunst- und Kulturstaatssekretärin nicht verlängert worden - ob mit oder ohne Zustimmung Lunaceks, wurde nicht ganz klar. "Die Entscheidung lag noch im Zuständigkeitsbereich von Ministerin Edtstadler", hatte sie Ende Jänner betont.

Auch die Kuratorien des Technischen Museums, des MAK und des Belvedere werden derzeit neu besetzt.