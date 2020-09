Andre Heller erhält Amadeus Award für das Lebenswerk

Andre Heller ist mit dem Amadeus Award für das Lebenswerk geehrt worden. Die goldene Trophäe wurde Heller von Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei einem gemeinsamen Besuch im Cafe Hawelka überreicht, hieß es in einer Aussendung. Die Höhepunkte der Übergabe werden ebenso wie ein Porträt des 73-jährigen "Ausnahmekünstlers" im Rahmen der Ausstrahlung der 20. Amadeus Awards gezeigt.

Die Jubiläumsausgabe der Amadeus Austrian Music Awards findet im Zuge einer voraufgezeichneten TV-Show ohne Publikum statt, die am 10. September um 20.15 Uhr in ORF 1 ausgestrahlt wird. Dem ursprünglich geplanten Großevent in der Wiener Stadthalle machte das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung. In der TV-Show werden nicht nur die diesjährigen Preisträger gekürt, sondern auch Highlights aus den vergangenen 20 Jahren gezeigt sowie Auftritte österreichischer Musiker eingespielt. Moderiert wird die Sendung von der mehrfachen Amadeus-Preisträgerin Conchita Wurst.