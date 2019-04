„Anders als bisher“ heißt einfach tun, statt nur reden

Mitarbeiterinnen und Kunden von dm drogerie markt unterstützen die Essbare Stadt Dornbirn.

Am 23. November 2018 feierte dm den „Giving Friday“, den Gegenentwurf zum konsumorientierten „Black Friday“. An diesem Tag konnte jeder, der bei dm einen Einkauf tätigte, der Gesellschaft etwas zurückgeben: Fünf Prozent des Tagesumsatzes werden an die Siegerprojekte der {miteinander} mehr erleben Initiative gespendet. Die „Essbare Stadt Dornbirn” ist eines von 20 Kinder- und Jugend-Projekten in ganz Österreich, denen dm unter die Arme greift, und wird mit 6.750 Euro unterstützt.