Anderl will Milliarden-Abschöpfung bei Energiegewinnen

Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl verlangt von der Regierung stärkere Anstrengungen im Kampf gegen die Teuerung. Die Koalition müsse mehr tun "als so Kleinigkeiten", meint sie im APA-Interview. Anderl verlangt etwa ein Aussetzen der Mieterhöhungen und die Streichung der Mehrwertsteuer auf Grund-Nahrungsmittel. Finanziert werden soll das unter anderem aus Übergewinnen von Energie-Unternehmen.

Auch wenn es an allen Ecken an Arbeitskräften fehlt, will Anderl an der Forderung nach Arbeitszeit-Verkürzung festhalten. Denn für so eine Diskussion sei immer der falsche Augenblick. Es gebe zudem unterschiedliche Zugänge zum Thema Verkürzung, so wäre auch ein leichteres Erreichen des sechsten Urlaubswoche eine solche.