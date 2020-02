Anderl fordert zum AK-Jubiläum "Gerechtigkeitsschub"

Österreich wird von den Mensch grundsätzlich als relativ gerechtes Land gesehen. Trotzdem gibt es Ungerechtigkeiten vor allem beim Zugang zu leistbarem Wohnen, bei Einkommens- und Vermögensverteilung, dem Steuersystem, der Aufteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit sowie bei der Klimawandel-Bewältigung. Das geht aus einer IFES-Umfrage hervor, die die AK zu ihrem 100. Geburtstag präsentierte.

"Österreich braucht einen Gerechtigkeitsschub", sagte Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl am Mittwoch in einer Pressekonferenz mit ihrem Vize Günther Goach und IFES-Geschäftsführerin Eva Zeglovits. Es sei jetzt wieder an der Zeit, für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, das habe die AK vor 100 Jahren bei ihrer Gründung getan, das tue sie heute und das werde sie auch in Zukunft machen.