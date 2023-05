Andenken an Musikgrößen in den USA teuer versteigert

Mehr als 1.200 Gegenstände von Musikgrößen wie Elvis Presley, den Beatles, Kurt Cobain, Madonna und Michael Jackson kommen bei einer dreitägigen Versteigerung in New York unter den Hammer. Eine Goldene Schallplatte als Auszeichnung für mehr als eine Million verkaufte "Hey Jude"-Platten der Beatles brachte am Freitag 91.000 Dollar (etwa 84.000 Euro) ein, wie das Auktionshaus Julien's mitteilte.

Ein von John Lennon und Paul McCartney handgeschriebener Text zum Song "Baby You're a Rich Man" erzielte 65.000 Dollar, ein Skizzenbuch von Lennon mit 18 Zeichnungen wurde für mehr als 35.000 Dollar ersteigert. Zwei Trommelstöcke von Ringo Starr brachten gut 22.000 Dollar ein.

Ein in Gold gefasster und mit Diamanten verzierter Opal-Ring, den Elvis Presley in den 70er Jahren bei Auftritten trug, erzielte mehr als 45.000 Dollar. Ein von dem Sänger getragener Cowboy-Hut aus dem Western "Harte Fäuste, heiße Lieder" (1968) brachte gut 22.000 Dollar ein. Eine Akustik-Gitarre des Led-Zeppelin-Rockers Jimmy Page kam für 63.500 Dollar unter den Hammer, ein weißer Cadillac (Baujahr 1978) von Neil Young für 13.000 Dollar. Die "Music Icons"-Auktion soll bis Sonntagabend fortgesetzt werden.