Analoge Fotos in digitalen Zeiten

Drei junge Vorarlberger präsentierten die Ergebnisse eines öffentlichen Foto-Shootings in der Wirtschaft.

Dornbirn. Fotos schießen, Film entwickeln und sich in der Dunkelkammer überraschen lassen, wie die Bilder geworden sind. „Back to the roots“ lautete das Motto für drei junge Vorarlberger Fotografen. Die Rookies Nina Bröll, Jonathan Engl und Sebastian Ganahl luden vor nicht allzu langer Zeit Passanten am Dornbirner Marktplatz ein, sich analog fotografieren zu lassen. Ausgerüstet mit einem mobilen Studio, analogem Filmmaterial sowie zwei analogen Mittelformatkameras gingen die drei ans Werk. Das Ziel der drei jungen Fotografen war in erster Linie, etwas Neues auszuprobieren und das zunehmend in Vergessenheit geratene analoge Fotografieren vor den Vorhang zu holen. „Man braucht nicht immer das ausgeklügelte Konzept, wir haben einfach improvisiert und gemacht”, erzählt Nina Bröll, die Initiatorin des analogen, fotografischen Projekts.