An polnischer Grenze gestrandete Afghanen krank

Der Gesundheitszustand einer seit Wochen an der Grenze Polens zu Belarus festsitzenden Gruppe von Migranten aus Afghanistan hat sich nach Angaben einer Hilfsorganisation verschlechtert. "Viele klagen über Fieber, Erbrechen und Durchfall", sagte Sprecherin Kalina Czwarnog von der Hilfsorganisation Ocalenie (Rettung) am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Der polnische Grenzschutz habe einen Krankenwagen nicht zu den Erkrankten vorgelassen.

Die katholische Kirche in Polen hatte am Wochenende im innenpolitischen Streit um die Flüchtlinge an der Grenze zu Belarus Partei für die dort campierenden Afghanen ergriffen. Kein Mensch dürfe das Instrument eines politischen Kampfes werden, Gastfreundschaft sei geboten, so Primas-Erzbischof Wojciech Polak laut Kathpress bei einer Wallfahrtsmesse in Czestochowa (Tschenstochau). Für Sonntag, 5. September rief die Kirche in Polen ruft zu einem "Solidaritätstag mit der Bevölkerung Afghanistans" auf. Die komplizierten Probleme von Migration müssten mit einer "Haltung von Gastfreundschaft, Respekt vor Neuankömmlingen und im Sinne des Gemeinwohls aller Polen" gelöst werden, betonte Polak. Er rief die Politiker auf, in der "sich verschärfenden Migrationskrise" die bestehenden Spaltungen und Abneigungen in der Gesellschaft nicht zu vertiefen. Das Leben jedes Menschen sei heilig, auch von jenen, die vor Hunger und Krieg flüchteten.