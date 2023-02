An die Zukunft denken

Mit welchen Materialien bauen wir? Wo kommen sie her? Und vor allem: Wo enden sie? Zwei Sonderschauen stehen bei der com:bau ganz im Zeichen der nachhaltigen Rohstoffe. Ebenfalls wieder im Mittelpunkt: Die wichtigen Themen Regionalität und Qualität.

Der Wunsch nach einem Eigenheim ist ungebrochen hoch. Es hat sich allerdings die Herangehensweise geändert. Nachhaltige und gesunde Baustoffe stehen im Fokus. Für die Sonderschau „Lehm & Holz“ haben sich Lehm- und Holzbaupartner(innen) zusammengeschlossen und zeigen in der Hypo Vorarlberg Halle 11 die Potenziale der beiden Rohstoffe auf. Die Besucher(innen) können sich direkt bei den Fachleuten vor Ort informieren und erfahren in den täglichen Vorführungen mehr über die Anwendungsmöglichkeiten der nachhaltigen Baustoffe.