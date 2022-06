An die Bücher, fertig, los!

11. VN-Kinder- und Jugendbuchmesse wieder mit abwechslungsreichem Programm.

Ab heute, dem 21. Juni 2022, geht es in der Kulturbühne AmBach in Götzis wieder rund. Vorarlbergs größtes Lesefestival Buch am Bach wartet an den drei Messetagen mit einem abwechslungsreichen Programm zum Mitmachen, Spaßhaben und natürlich auch zum Schmökern auf.

4000 Bücher

Dabei steht die Bücherschau im großen Saal der Kulturbühne AmBach im Mittelpunkt. Vorarlbergs Buchhandel präsentiert dabei Neuerscheinungen und Klassiker. Sieben Buchhandlungen sind mit ihren Büchern und ihrem Personal auf der 11. VN-Kinder- und Jugendbuchmesse vertreten. Die Buchhandlungen Daniel Feurstein, Eggler, Buch & Spiel, Das Buch, Brunner, Rapunzel und Tyrolia werden den großen Saal der Kulturbühne in die größte Kinder- und Jugendbuchhandlung Vorarlbergs verwandeln. Auf der Buch am Bach liegen für die kleinen und großen Besucher rund 4000 Bücher auf. Auf Sitzmöbeln können Lesebegeisterte in den Büchern blättern und lesen. Natürlich können die Kinder, Jugendlichen oder Eltern alle Bücher, die ihnen gefallen, vor Ort kaufen und mit nach Hause nehmen.

Buchexperten und Autoren

Insgesamt haben sich 18 Buchguides der Volksschule Mehrerau in verschiedene Buchgenres eingelesen. Sie stehen an den Messetagen als Buchexperten zur Verfügung und helfen, das richtige Buch zu finden. Außerdem haben sie das Gelesene in eigens gestalteten Lapbooks aufgearbeitet und präsentieren diese auf der Messe.

Die Lesungen zahlreicher bekannter Kinder- und Jugendbuchautoren aus dem deutschsprachigen Raum sind ein weiteres Herzstück der Buch am Bach. Diese werden durch Aufführungen und Workshops komplettiert. Zahlreiche Programmpunkte sorgen an den Messetagen für ein vielfältiges Programm, das Kinder und Jugendliche zwischen drei bis 17 Jahren anspricht.

„Ich bin ich“-Ausstellung

Der Kinderbuchklassiker „Das kleine Ich bin ich“ von Mira Lobe und Susi Weigel wird heuer 50 Jahre alt. Im großen Saal der Kulturbühne AmBach gibt es daher eine Ausstellung, die sich dem rosa-karierten Tier mit blauen Zottelhaaren und der Illustratorin Susi Weigel widmet, die 30 Jahre lang in Bludenz gelebt hat. Passend dazu führt am Mittwoch und Donnerstag das Götzner Puppentheater Ambach „Das kleine Ich bin ich“ auf.

Zu Gast bei der AK Feldkirch

Zusätzlich zur Buch am Bach in Götzis dreht sich am Freitag, dem 24. Juni 2022, in der Bibliothek der Arbeiterkammer Feldkirch alles ums Lesen und um Bücher. Die beiden Autorinnen Ruth Byrne und Susa Hämmerle werden insgesamt vier Lesungen für 11- bis 14-jährige Schülerinnen und Schüler halten und sie so ins Lesereich entführen. Diese Programmvielfalt verdanken wir unseren Partnern Arbeiterkammer, vkw illwerke und der katholischen Kirche, dazu noch die Gemeinde Götzis, „Das Buch“, die komplette Fachgruppe der Buch- und Medienwirtschaft der Vorarlberger Wirtschaftskammer, Vorarlberger Gemeindeverband, Bachmann electronic und ZM3.