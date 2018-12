An der Schnittstelle von Wirtschaft und Technik

Matthias Dobmeier hat Wirtschaftsingenieurwesen (WING) an der FH Vorarlberg studiert.

Für ihn ist klar: „Ich habe damit die richtige Entscheidung getroffen. Durch das Studium habe ich neben ingenieurstechnischen- und wirtschaftlichen auch persönliche Kompetenzen wie Zeitmanagement, Kommunikation und interkulturelles Verständnis gelernt.“ Technik hat den AHS-Absolventen schon immer interessiert. Nach der Matura hängte er deshalb noch eine Lehre als Zerspanungstechniker an. Nur an der Maschine zu arbeiten, war ihm aber nach ein paar Jahren nicht mehr genug. „Meine damaligen Arbeitskollegen haben mich dann auf das WING-Studium an der FH Vorarlberg aufmerksam gemacht.“ Das Studium ist berufsbegleitend und war für Dobmeier deshalb neben seinem Beruf möglich. Er leitet die technische Projektierung bei der Firma Robotunits in Dornbirn. Studieren und arbeiten erforderte ein hohes Maß an Disziplin, Ehrgeiz und Durchhaltevermögen. „Es war natürlich nicht immer leicht. Aber ich bin froh, dass mich das WING-Studium in vielen Bereichen aus meiner Komfortzone gelockt hat“, weiß Dobmeier, der neben dem Studium Vollzeit arbeitete. Das WING-Studium ist breit gefächert, vielseitig und sehr praxisorientiert. Planspiele, Trainings und Fachvorträge veranschaulichen die theoretischen Studieninhalte – das Gelernte können die Studierenden gleich in ihren Unternehmen umsetzen.