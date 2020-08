An Corona!

Deshalb erkläre ich hier deutlich: Ich will nicht gerettet werden von denen, weder vom Staats-ORF, von privaten Schwätzern, nicht von Krone/Kurier, nicht von der Presse, TT, SN, nicht von der VN, nicht vom Roten Kreuz und seiner T-Äpp und schon gar nicht von allen anderen Kurztretern der MNS-Regierung. So schlecht kann es mir gar nicht gehen, dass ich mich dem Mund-Nasen-Schutzbund beuge. Wann werden die Chefredakteure endlich offen zu Regierungsbeiräten berufen? Derzeit testen die Lebensretter aus, was der österreichischen Schafherde noch alles aufgedrückt werden kann, um sie unmerklich beiseite räumen zu können. Langsam geht mir das echt unter die Haut. Auch wenn immer mehr aus Komsumtodesangst mitblöken halte ich fest: Nicht mit mir! Ich bin ein freier Bock, dem ohnedies die Schächtung blüht, wenn es so weiter geht.