Amtsgeheimnis: Forum pocht auf Anonymisierungspflicht

Das geplante Informationsfreiheitsgesetz müsse die Anonymisierungspflicht für Akten oder sonstige Dokumente vorsehen. Das wäre ein "Kernaspekt", hält das Forum für Informationsfreiheit den Städten und Gemeinden entgegen, die gegen Anonymisierungspflichten sind. Ohne diese würde aber der Zugang zu Dokumenten teils verunmöglicht, etwa zu Gutachten, die Kontaktinfos des Verfassers enthalten.

"Akten können so geführt werden, dass eine Anonymisierung nicht nötig ist. Der Druck der Anonymisierungspflicht ist jedoch nötig, damit dies auch wirklich passiert", meinte Forums-Vorstand Mathias Huter in einer Stellungnahme zu dem am Montag veröffentlichten Forderungskatalog von Städtebund und Gemeindebund zu dem Gesetzesentwurf, den die Ministerinnen Karoline Edtstadler (ÖVP) und Alma Zadic (Grüne) diese Woche in Begutachtung geben wollen.