Amsterdamer Van Gogh Museum feiert 50. Geburtstag

Zum 50-jährigen Bestehen zeigt das Amsterdamer Van Gogh Museum die Geschichte der Familie des weltberühmten Malers Vincent van Gogh (1853-1890). Anhand von Gemälden und noch nie zuvor gezeigten persönlichen Objekten erzählt das Museum zugleich die Geschichte der weltberühmten Sammlung. Die Familie van Gogh habe dabei eine entscheidende Rolle gespielt, wie das Museum am Mittwoch in Amsterdam mitteilte. Dabei gab es "viele Momente von Zweifel, Rückschläge, Stolz und Triumph".

Die vier Hauptpersonen der Ausstellung sind Vincent und sein Bruder Theo sowie dessen Frau Jo und deren Sohn Vincent, der später nur Ingenieur genannt wurde. Im Zentrum steht das Gemälde "Mandelblüte", das Vincent zur Geburt seines Neffen gemalt hatte. Am Beispiel von Kunstwerken, Gemälden, Dokumenten und noch nie zuvor gezeigten Objekten der Familie wird die Familiengeschichte dargestellt. Von den Jugendjahren Vincents im Süden des Landes, hin zu seiner Zeit in Paris bis zu den letzten Jahren in Südfrankreich.