Amsterdamer Metro-Linie 15 Jahre nach Baubeginn eröffnet

Gut 15 Jahre nach Baubeginn ist in Amsterdam eine Metro-Linie unterhalb des Weltkulturerbes der Grachtenstadt eröffnet worden. Die rund neun Kilometer lange "Noord-Zuid-Lijn" führt unter dem historischen Grachtengürtel und dem Ij-Gewässer hindurch. Sie verbindet den Norden mit dem Zentrum und dem Süden der Stadt. Der Bau dauerte sieben Jahre länger als gedacht.

“Dies ist ein großer Schritt in die Zukunft der Stadt”, sagte Bürgermeisterin Femke Halsema am Samstag. Die Metro war eines der umstrittensten Bauprojekte der Niederlande. Sie hat mit rund drei Milliarden Euro mehr als doppelt so viel gekostet wie geplant.