ams startet neuen Anlauf zu Osram-Übernahme

Der österreichische Halbleiterkonzern ams macht wie erwartet ernst beim erneuten Versuch der Milliarden-Übernahme von Osram. Die Aktionäre des deutschen Leuchtenherstellers können ihre Anteile von Donnerstag bis 5. Dezember anbieten. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten offiziellen Angebot hervor.

Die (Preis-)Bedingungen für das Angebot bleiben so wie sie am 18. Oktober angekündigt wurden. Demnach bietet ams wie schon beim ersten Versuch 41 Euro je Osram-Anteil. ams will sich diesmal aber damit zufriedengeben, mindestens 55 Prozent der Osram-Anteile zu erhalten.