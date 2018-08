AMS-Sparkurs kostet viele Trainer ihren Job

Fachleute vermuten, dass bis zu 120 Kursleiter ihren Arbeitsplatz verlieren.

Die Hochkonjunktur sei Anlass und richtiger Zeitpunkt, um das Arbeitsmarktservice zu reformieren, stellte die Regierung fest und ließ die Beteiligten derweil im Dunkeln, was reformiert wird. Sicher ist, dass gespart wird, und das kostet österreichweit, so Fachleute, nun rund 3000 Trainer ihre Jobs. In Vorarlberg könnten bis zu 120 Trainer betroffen sein. Wieviele Kurse dem Sparstift zum Opfer fallen, kann allerdings erst gesagt werden, wenn konkrete Zahlen vorliegen, so AMS-Landesgeschäftsführer Bernhard Bereuter. Er beteuert aber, dass man im Land an der Qualifizierung von Jugendlichen und Kursen für schwer vermittelbare Arbeitslose festhalte.