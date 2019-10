ams legt neues Angebot für Osram

Mit einer gesenkten Annahmeschwelle von 55 statt 62,5 Prozent startet der steirische Chiphersteller ams einen zweiten Anlauf für die Übernahme des deutschen Leuchtenkonzerns Osram. Das Angebot bleibt mit 41 Euro je Aktie unverändert zum letzten Gebot, wie die Unternehmen am Freitag mitteilten. ams bewerte Osram damit mit rund 4,6 Mrd. Euro.

Aber auch bei Osram dürfte man mit dem neuerlichen Anlauf zufrieden sein. In beiden Unternehmensausendungen war von "konstruktiven Gesprächen" im Vorfeld des zweiten Angebots die Rede. "Der Vorstand begrüßt die bisher erzielten Fortschritte und ist zuversichtlich, dass sich beide Seiten auf ein zukunftsfähiges strategisches Konzept verständigen werden", so der Osram-CEO, Olaf Berlien.

An der Börse in Zürich wurde die ams-Aktie nach Bekanntgabe des neuen Angebots zunächst vom Handel ausgesetzt. Die Osram-Titel zogen indessen in Frankfurt knapp vor Börsenschluss um mehr als drei Prozent an.