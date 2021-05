AMS-Kopf: Es können nicht alle Arbeitsplätze erhalten werden

Die Wirtschaft nimmt Fahrt auf und das zeigt sich auch in einem Rückgang der Arbeitslosigkeit. Gab es zu Jahresanfang noch 110.000 Arbeitslose mehr als zur gleichen Zeit 2019, so sind es jetzt "nur" mehr 51.000 zusätzliche Arbeitslose.

"Man sieht eine Lockerung, zufrieden können wir aber noch nicht sein", sagte Arbeitsmarkt-Chef Johannes Kopf in der "ZiB" am Sonntagabend. Kopf wies darauf hin, dass auch im Aufschwung nicht alle Jobs erhalten werden können.

Kurzarbeitsunterstützung verringern?

Die Kurzarbeitsunterstützung müsse verringert werden, der Ausstieg aus dieser Wirtschaftshilfe werde in Teilbereichen auch schmerzhaft sein und zu Arbeitslosen führen, so Kopf. Dennoch: "all inclusive sollte die neue Kurzarbeit nicht mehr sein". Um aber die Weiterentwicklung der Wirtschaft nicht zu behindern, müsse man eine Lösung finden, "um aus den Förderungen herauszukommen". Der AMS-Vorstand wies als Beispiel auf die Luftfahrt hin. Ein hochrangiger Lufthansa-Vertreter habe gesagt, dass die Luftfahrtbranche wohl 20 Prozent zu viel Personal habe - das werde auch bei AUA und Flughafen Wien Auswirkungen haben. Ziel müsse es sein, dass zwar Jobs verloren gehen, aber die betroffenen Menschen rasch eine andere Arbeit finden können. Kopf wies darauf hin, dass es "in diesen Tagen" erstmals wieder 100.000 offene Stellen beim AMS gebe.