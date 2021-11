AMS hilft Selbstständigen mit "NeuStartHilfe" zu Arbeit

Das Arbeitsmarktservice (AMS) verstärkt seine Unterstützung von Selbstständigen bei der Neuorientierung am Arbeitsmarkt. Geld gibt es bis Ende 2022 auch für Betroffene, die bisher keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld erworben haben. Das neue Programm "NeuStartHilfe" soll sowohl den Weg zur neuen eigenen Firma als auch zu einem unselbstständigen Job ebnen. Unterstützung gibt es dafür von den Grünen, die am Donnerstag auf das Programm aufmerksam machten.

Wenn Selbstständige ohne Anspruch auf Arbeitslosengeld, die vom AMS nicht vermittelt werden können, eine Schulung machen, bekommen sie eine "Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhalts" als Existenzsicherung. Diese betrage bei Maßnahmen ab 25 Wochenstunden und in der Vorbereitungsphase des Unternehmensgründungsprogramms in der Regel etwa 800 Euro netto pro Monat, heißt es in einem Informationsblatt der Wirtschaftskammer Österreich.