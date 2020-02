AMS fördert Lehrausbildung

Das AMS Vorarlberg bietet eine breite Palette an Angeboten für Jugendliche. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Lehrausbildung.

Als erste Anlaufstellen in Sachen Berufsinformation und Bildungsberatung geben die BerufsInfoZentren (BIZ) des AMS Vorarlberg Rat und Orientierung in allen Fragen zum Arbeitsmarkt. An den Standorten in Bludenz, Feldkirch und Bregenz werden Jugendliche, die keine Ausbildung haben oder sich beruflich neu orientieren möchten, über Berufe sowie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten informiert. In Einzelberatungen oder bei Veranstaltungen und Workshops für Schulklassen können die Burschen und Mädchen ihre beruflichen Interessen entdecken und sich einen Überblick über die vielen Berufsmöglichkeiten verschaffen. Ziel ist es, das breite Spektrum an Berufen zu vermitteln, da die meisten Jugendlichen sich nur für rund fünf der insgesamt über 200 Lehrberufe österreichweit entscheiden.