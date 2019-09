ams-Angebot an Osram-Aktionäre liegt bei 38,50 Euro.

Der steirische Chiphersteller ams hat am Dienstag die Angebotsunterlage für sein Übernahmeangebot für den deutschen Lichtkonzern Osram veröffentlicht. Demnach läuft die Annahmefrist für Osram-Aktionäre vier Wochen, vom heutigen 3. September bis zum 1. Oktober 2019. Für den Erfolg ist eine Mindestannahmequote von 70 Prozent aller Osram-Aktien erforderlich.

Die Angebotsunterlage wurde von der deutschen BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) genehmigt. Das Angebot von ams an die Osram-Aktionäre entspricht einem Unternehmenswert von 4,3 Milliarden Euro und liegt um 3,50 Euro über jenem von Bain Capital und The Carlyle Group. Die Finanzinvestoren Bain und Carlyle bieten 35 Euro je Aktie, was einem Unternehmenswert von 4 Milliarden Euro entspricht.