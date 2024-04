Amoklauf an Schule in Oberösterreich auf TikTok angekündigt

Ein Chat auf TikTok, in dem ein Amoklauf an einer Mittelschule in Gramastetten (Bezirk Urfahr-Umgebung) angekündigt wurde, sorgt in Oberösterreich für Aufregung. Die Schuldirektorin und Eltern eines Schülers hätten Dienstagnachmittag Anzeige bei der Polizei erstattet und einen Screenshot von dem Chatverlauf gezeigt, bestätigte diese am Donnerstag einen Bericht in der "Kronen Zeitung". Ein 13-Jähriger könnte Verfasser der Nachrichten sein, dieser leugnete bisher.

Die nach der Anzeige eingeleiteten Ermittlungen führten Beamte zuerst zu einem Mann in Linz. Über dessen TikTok-Account soll der angebliche Plan der Schule mitgeteilt worden sein. Der Linzer bestritt, Derartiges verfasst zu haben. Es stellte sich jedoch heraus, dass besagter 13-Jähriger ihm wohl den Account angelegt und damit Zugriff darauf gehabt haben dürfte. Derzeit laufe aber noch die forensische Auswertung der IP-Adressen, hieß es bei der Polizei.

Die Bildungsdirektion teilte mit, dass die Eltern der Schüler jener Schule "umgehend informiert" worden seien."Seitens der Polizei wurde bestätigt, dass keine Gefahr für die Schule besteht", hieß es weiter.