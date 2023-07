Amokfahrt im Bregenzerwald - Jetzt hagelt es Anzeigen für die Flucht-Fahrerin

Nach ihrer Irrfahrt von Deutschland quer durch den Bregenzerwald erwartet die deutsche Autolenkerin nun eine ganze Menge Ärger.

"Die Frau ist sowohl in Deutschland als auch in Österreich zur Fahndung ausgeschrieben", erklärte Polizeipressesprecher Rainer Fitz am Freitag im Interview mit VOL.AT. Warum die Polizei sich für die Frau interessierte und was sie nach ihrer Irrfahrt quer durch den Bregenzerwald nun erwartet.