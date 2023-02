Amok-Drohung in Dornbirn: Ermittlungen gegen 16-Jährigen ...

Die Ankündigung eines Amoklaufs an der Vorarlberger Mittelschule Dornbirn-Haselstauden hat Mitte November zu einem Großeinsatz der Polizei geführt.

Der 16-Jährige hatte vom Burgenland aus in der Vorarlberger Schule gegen 9.45 Uhr angerufen und gesagt: "Heute findet noch ein Amoklauf auf die Schule statt." 334 Schüler wurden in ihren elf Klassen buchstäblich eingesperrt. Die Sondereinheit Cobra der Polizei rückte an und untersuchte jeden Winkel des abgeriegelten Schulgebäudes. Außerdem wurden sämtliche verfügbaren Polizeikräfte im und rund um den Bezirk Dornbirn aufgeboten und Straßen gesperrt.