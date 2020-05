Amnesty: Ohne Hilfe Nigerias Kinder "verlorene Generation"

Verschleppungen, willkürliche Inhaftierungen, Folter und sexueller Missbrauch: Ein neuer Bericht der Menschenrechtsorganisation "Amnesty International" dokumentiert die Situation von Kindern während des anhaltenden Konflikts zwischen der Terrormiliz Boko Haram und der nigerianischen Armee und warnt vor einer "verlorenen Generation".

Unter dem Titel "'We dried our tears': Addressing the toll on children of Northeast Nigeria's conflict" zeigt der am Mittwoch vorgestellte Bericht, wie Kinder zusätzliches Leid durch das Militär erfahren, nachdem sie bereits Opfer von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch Boko Haram geworden sind. Zwischen November 2019 und April 2020 hat Amnesty mehr als 230 von dem Konflikt betroffene Menschen interviewt, darunter 119, die als Minderjährige Opfer von Boko Haram, der Armee oder beiden wurden. Zu ihnen gehörten 48 Kinder, die monate- oder sogar jahrelang in Militärgewahrsam gehalten worden waren, sowie 22 Erwachsene, die zusammen mit Kindern inhaftiert waren.