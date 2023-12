Amnesty: Iran setzt sexuelle Gewalt gegen Protestierende ein

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft den Behörden im Iran den systematischen Einsatz von sexueller Gewalt gegen Protestierende vor. Dazu zählten etwa auch Vergewaltigungen von Frauen und Männern durch "Gruppen von bis zu zehn männlichen Sicherheitskräften", heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht, der 45 Einzelfälle dokumentiert. Die Recherchen würden nahelegen, "dass die dokumentierten Fälle Teil eines systematischen Vorgehens sind".

"Sexualisierte Gewalt ist eine der brutalsten Waffen im Arsenal der iranischen Behörden, um Protestierende zu demütigen", erklärte Julia Duchrow, Generalsekretärin von Amnesty International in Deutschland. Die Opfer trügen tiefe körperliche und seelische Narben davon. Die Täter innerhalb der Geheimdienste und Sicherheitskräfte müssten sich für ihre Folter hingegen nicht rechtfertigen. "Kein einziger von ihnen wurde bisher angeklagt", fuhr Duchrow fort.

Die Sicherheitskräfte vergewaltigten ihre Opfer den Angaben zufolge unter anderem mit Schlagstöcken, Glasflaschen und Schläuchen. Die Vergewaltigungen fanden nicht nur in Hafteinrichtungen statt, sondern auch in Schulen und Wohnhäusern. Sexuelle Gewalt sei außerdem in Form von Schlägen auf Geschlechtsteile und den Zwang, sich nackt auszuziehen, ausgeübt worden.